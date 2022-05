Forskere dyrker planter i 50 år gammel månejord

Det er for første gang lykkedes forskere at dyrke planter i jordprøver fra Månen. Det kan bane vejen for nye dyrkningsmetoder her på Jorden

Nogle mennesker er født med grønne fingre og holder så let som ingenting liv i store frodige planter og imponerende køkkenhaver. Andre kan have svært ved at holde liv i selv en kaktus i vindueskarmen. Hører man til blandt sidstnævnte, kan denne artikels indhold synes særligt imponerende. Det er nemlig for første gang nogensinde lykkedes forskere at dyrke planter i jord hentet på Månen.

Der er tale om planten Arabidopsis thaliana, på dansk "almindelig gåsemad", som er dyrket i små såbakker med regolit, der er det løse materiale, som dækker Månens hårde klippebund.