Forskere: Mindre is på verdens gletsjere end hidtil antaget

Du tror måske, at isen, som udgør klodens mange gletsjere, er en stor, fast blok. Det er ikke tilfældet. Is flyder som en tyk sirup under sin egen vægt, og det er netop hastigheden af den bevægelse, en række forskere fra Institut for Miljømæssig Geovidenskab (IGE) ved Dartmouth College i New Hampshire, USA, har målt for at vurdere dybden af 250.000 bjerggletsjere.