Forskere er tættere på svar på Tycho Brahes død

Måske var det gigt, der førte til den berømte danske astronoms mystiske død

Danske Thyge Ottesen Brahe med det latiniserede tilnavn Tycho Brahe var blandt verdens mest kendte astronomer, da han døde som 54-årig i Prag i 1601. Lægerne fra Brahes samtid havde forskellige bud på dødsårsagen, men der var generel enighed om, at han døde efter problemer med at lade vandet.

Hans død har sidenhen været omgærdet af mystik og frembragt en række opsigtsvækkende mordhypoteser fra både danske og udenlandske forskere og forfattere.

Nu viser ny dansk-tjekkisk forskning, at Tycho Brahe sandsynligvis døde af nyresvigt.

”Når vi holder alle brikkerne op mod hinanden, tegner der sig et billede af, at Tycho Brahe sandsynligvis fik nyresvigt i dagene op til sin død, der gjorde, at han ikke kunne lade vandet og efterfølgende gik i koma og døde,” siger Niels Lynnerup, professor i retsmedicin ved Københavns Universitet, som er medforfatter til den nye forskningsartikel, der er udgivet i tidsskriftet PLOS One.

De øjenvidnebeskrivelser, der findes af Tycho Brahes tilstand op til hans død, passer på nyresvigt. Brahe havde problemer med at lade vandet i flere dage, var søvnløs, havde en feberagtig tilstand med vildelser og blev til sidst bevidstløs og døde.

Men hvad skulle have givet ham nyresvigt? Her kommer den nye undersøgelse med ny viden.

Det dansk-tjekkiske forskerhold har undersøgt Tycho Brahes rygsøjle og fundet, at Brahe med stor sikkerhed har haft gigtsygdommen Diffus Idiopatisk Skeletal Hyperostose (DISH).

Det er en vigtig og afgørende brik i mysteriet og puslespillet om Tycho Brahes død, vurderer forskerholdet. Folk med DISH har nemlig oftere metabolisk syndrom og type 2-diabetes, hvor insulin-hormonet ikke binder blodsukkeret til cellerne, som det skal, hvilket kan føre til nyresvigt.

”Metabolisk syndrom eller type 2-diabetes kan i værste fald give nyresvigt, når man går med sygdommen ubehandlet gennem flere år,” siger Niels Lynnerup.

En analyse af tætheden og strukturen af Tycho Brahes lårbensknogle viste også, at han havde båret rundt på ekstra kropsvægt. Han var altså overvægtig, måske endda svært overvægtig. Det understøttes også af de malede portrætter af ham.

Det er relevant, fordi overvægt er en stærk risikofaktor for at udvikle metabolisk syndrom, og det er med til at slå fast, at Tycho Brahe meget vel kunne have haft metabolisk syndrom eller type 2-diabetes.

”Tycho Brahe levede et liv som mange andre højadelige dengang med rigeligt mad og alkohol. Vi ved, at han havde sygdommen DISH og sandsynligvis var overvægtig, hvilket alt sammen øger risikoen for metabolisk syndrom og diabetes, altså en livsstilsygdom, som så mange danskere også har i dag,” siger Niels Lynnerup.

Forskerne kan med det nye studie dog ikke med sikkerhed sige, om Tycho Brahe havde en stofskiftesygdom. Der kan altså også have været andre årsager til, at det endte, som det gjorde, for den berømte astronom.