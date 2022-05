Fra computerens krypt til daglig tale

Der er jævnligt historier om og diskussioner af et fænomen, som kaldes kryptovaluta. Jeg skal ærligt vedgå, at jeg ikke helt forstår, hvad det er. Jeg kan dog forstå, at kryptovaluta er en valuta, der ikke eksisterer i form af sedler og mønter, og som ikke reguleres af banker eller nationale pengevæsen. Den findes kun i digital form. Den mest kendte af disse, efter min mening ret kryptiske fænomener, hedder bitcoin. Jeg konstaterer på baggrund af historier i medierne, at nogle mennesker har scoret gevinster ved at investere i dette fænomen, mens andre vist er blevet snydt.

Kryptisk betydning