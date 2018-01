Frivillige sender breve til ensomme ældre

Der er noget særligt ved at få et godt, gammeldags håndskrevet brev smidt ind gennem brevsprækken. Det mener de i hvert fald hos postmuseet Enigma

Der er noget særligt ved at få et godt, gammeldags håndskrevet brev smidt ind gennem brevsprækken. Det mener de i hvert fald hos postmuseet Enigma. Her synes man samtidig, at især ensomme ældre har fortjent et sådant velskrevet brev med søde ord.

Derfor har museet på Østerbro i København åbnet dørene om aftenen, så frivillige kan troppe op og sætte sig med pen og papir og en sød tanke til mennesker, der måske ikke er så velbevandrede på sociale medier.