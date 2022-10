Fund i sibirisk grotte giver ny viden om neandertalernes familieforhold

Ny danskledet forskning viser, at neandertalere boede med familiemedlemmer i små grupper. Det bringer os et skridt tættere på at forstå den menneskerace, som vi engang delte jorden med

Analyser af dna fra 13 neandertalere, som forskere har fundet i en grotte i Sibirien, viser, at de var i familie med hinanden. Det er ifølge forskerne et vigtigt skridt mod at skabe et billede af, hvordan de mystiske fortidsmennesker levede. Det skriver The Guardian.

Neandertalerne levede i Eurasien gennem 400.000 år, indtil de uddøde for cirka 40.000 år siden, og der er tidligere fundet neandertalere i forskellige grotter på kontinentet. Men det har førhen været umuligt at bestemme, om de har boet i små grupper eller ej, og det er derfor “virkelig spændende”, at de levede sammen. Det fortæller Laurits Skov, som er dansker og førsteforfatter på studiet, til The Guardian.