Betegnelsen for visse bydele i Danmark har en baggrund, der er knyttet til skammens historie i Europa

Ordet ghetto er belastet. Det er et begreb med en fatal betydning i Europas historie. Det er rigtigt, som det er fremhævet, at ordet på nudansk primært enten ”blot” bruges til at karakterisere en bydel med en ensartet befolkning, der har en bestemt etnisk baggrund eller er af samme samfundsklasse. Eller ordet kan henvise til et isoleret fællesskab, hvor mennesker med samme interesser mødes.