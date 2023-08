Glem alt om otte timers søvn. Det handler mere om opfattelsen af nattens forløb

Et godt, gammelt husmorråd, mange måske har fået med hjemmefra, lyder, at man skal sove mindst otte timer om natten, hvis man skal være frisk og veloplagt næste dag. Men det er ikke nødvendigvis korrekt. Resultaterne fra et nyt studie tyder på, at en god nats søvn i højere grad handler om, at man føler, at man har sovet godt. Det skriver tidsskriftet Science Daily.

109 deltagere blev i løbet af to uger bedt om at føre dagbog over deres nattesøvn. De skulle skrive ned, hvornår de gik seng, hvor lang tid det tog dem at falde i søvn, hvornår de vågnede, og hvor tilfredse de var med deres søvn. De skulle også have en såkaldt aktigraf på håndleddet, der måler søvnrytmen.

Efter hver nat blev deltagerne bedt om at rapportere om deres humør, og fem gange i løbet af dagen skulle de svare på, hvor tilfredse de var med deres liv. Deres resultater viste, at søvnkvaliteten i vid udstrækning handlede om deres opfattelse af søvnen.

Hvor udhvilede og glade testpersonerne følte sig, hang sammen med, om de selv syntes, de havde sovet godt. Det var altså i mindre grad vigtigt for dem, hvor længe eller hvor sammenhængende de faktisk havde sovet, men mere et spørgsmål om, hvordan de reelt havde opfattet nattens forløb.

"Vores resultater er i overensstemmelse med vores tidligere forskning, der identificerede folks selvrapporterede helbred – og ikke deres faktiske helbredstilstande – som den vigtigste faktor, der er forbundet med deres subjektive velbefindende og især med livstilfredshed," siger en af forskerne bag studiet til Science Daily.