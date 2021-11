Hannukah: I dag begynder mirakel- og lysfesten

Lysene tændes, gaverne pakkes op, der bliver spist traditionelle retter, og der bliver sunget gamle sange med familien. Det lyder nok som en situation i de fleste danskeres hjem om en lille måneds tid. Men det sker faktisk allerede på søndag for verdens jøder. Her indledes den otte dage lange hannukah-højtid, som på flere måder minder om julefesten. Lys, mad, sang, gaver og endda en fejring af et mirakel. Og selvom der er flere fælles temaer, så stopper lighederne her.