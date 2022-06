Historien om Adam og Eva findes også hos orkidéer

Orkidéer er i sandhed besynderlige.

Deres blomster består typisk af en underlæbe og yderligere fem kronblade, som kan være udformet på enhver tænkelig måde og have alle regnbuens farver. De er nøje tilpasset bestemte insekter, som de har udviklet sig sammen med, og som skal være til stede, hvis orkidéerne skal blive bestøvet og overleve. En stor gruppe orkidéer i Europa efterligner særlig hunbiers og hunhvepses dufte og udseende, så hannerne bliver narret og forsøger at parre sig med blomsterne. Det får insekterne ikke så meget ud af, men orkidéerne bliver bestøvet. De små, farvestrålende orkidéer, der kaldes for biblomster og flueblomster, er talrige i middelhavslandene, og i Danmark har vi én art – flueblomsten – som kun findes i Allindelille Fredskov på Sjælland. Den var for få år siden uhyre tæt på at uddø, men en dygtig biolog fik klarlagt dens behov og reddet den på målstregen.