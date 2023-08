Hjælp klimaet og tag et billede af Månen

Om ikke længe rejser den danske astronaut Andreas Mogensen op til Den Internationale Rumstation. Han skal nå mange ting under sit ophold og blandt andet folde sine fotografievner ud. Mogensen får nemlig til opgave at tage billeder af Månen oppe fra rumstationen, og de skal anvendes i et forskningsprojekt for Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, og European Space Agency.

Der skal også bruges afbildninger af Månen taget her nede fra Jorden, og derfor kaldes der på hjælp fra alle danske hobbyfotografer.

Så grib dit spejlreflekskamera, skru en stor linse på, tag noget varmt tøj på og bevæg dig ud i natten og prøv at fange det bedste billede af Månen, lyder opfordringen fra DMI. Hvis du klarer det godt, kan dit billede blive brugt til banebrydende klimaforskning.

Men hvorfor er en masse billeder af Månen gavnligt for klimaforskning? Svaret handler om begrebet jordskin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Grunden til at vi kan se Månen på nattehimlen, er dels fordi Solens stråler rammer den direkte, men det er også, fordi nogle af Solens stråler reflekteres fra Jordens overflade og ud i rummet igen. Dette kaldes jordskin. Når strålerne bevæger sig væk fra Jorden, rammer de Månen og oplyser den.

Jordskin er interessant at undersøge, fordi det viser, hvor mange solstråler der sendes retur fra Jorden, og hvor mange der forlader atmosfæren. Man kan derfor bruge den forhåbentlige nye viden fra de mange fotos til at lave nogle mere præcise klimamodeller og vejrforudsigelser.

“Amatørfotografer kan på den måde være med til styrke vores viden om Jordens energibudget,” siger klimaforsker Peter Thejll til Videnskab.dk.

Men det er ikke nok bare at hoppe ud i sin have og skyde nogle tilfældige billeder af Månen. Det er både vigtigt, at kameraet er indstillet korrekt, og at det er de rigtige tidspunkter.

For det første skal billedet være af nymånen – det vil sige det tidspunkt, hvor Månen er foran Solen, fordi her er det lettest at se jordskin. Billeder skal tages frem til januar, hvor Andreas Mogensen også tager billeder, som skal sammenlignes med dem fra Jorden.

Sidst er det vigtigt, at billederne skal tages i komplet nattemørke. Det vil sige før solopgang og efter solnedgang, og derfor kræver det også, at du har kameraudstyr, der er i stand til at tage ordentlige billeder i mørke.

Billederne kan lægges op på sociale medier under tagget #NewMoonSnap eller sendes på mail til presse@dmi.dk.