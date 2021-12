Hvad betyder det at "snakke en sulten ko ud af kløvermarken"?

Ordsprog lever videre i sproget, selvom den virkelighed, de blev til i, for længst er forandret. Det er det netop afsluttede håndbold-EM et eksempel på

Så lykkedes det for det danske kvindelandshold i håndbold at vinde en medalje ved VM. Herligt! Så er vi med igen. Store sportsbegivenheder, som eksempelvis VM i håndbold, trækker netop det store vi op af skuffen. ”Vi” besejrede Spanien, vi så ind i en katastrofe, men vi fik vendt spillet. Vi tabte til Frankrig i semifinalen. De store nationale kampe giver os den særlige følelse af dyb forening, af et vi, ret til at blive samme krop, samme stamme, samme vi. Her kommer folket, det forenede danske folk på banen med et rungende vi.