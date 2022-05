Hvad er det, der flyver rundt i rasende fart omkring egetræernes kroner?

Egen er ikke bare valgt som Danmarks nationaltræ, det er også det mest livgivende træ, vi har. Den upåagtede sommerfugl blåhale er blot én af de over 2000 arter, der bruger eg som værtsplante

I 2017 havde jeg en sjov oplevelse på Hammerknuden på Bornholm. Det var sidst i juli på en lun, stille og solrig dag i den ellers regnfulde sommer. Jeg var på tur med en flok glade vandrere for at se på de mange sommerfugle, der udnyttede varmen og solskinsvejret til at søge til brombærbuskenes overdådige ranker af hvide og lyserøde blomster.

Efter lang tid med regn var det den helt rigtige dag til sommerfuglejagt, og vi gik en tur gennem en lille dal med myriader af kejserkåber, hvide admiraler, randøjer, kålsommerfugle, citronsommerfugle og små blåfugle. Vi var målløse over mylderet og besluttede på stedet at døbe det lille paradis ”Sommerfugledalen”.