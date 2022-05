Hvilke ællinger skulle have lov at leve? Den stakkels andemor stod i sit livs dilemma

Jeg gik bare ned for at kigge til min andemor, for nu har hun ruget i tre uger – så må der snart være ællinger.

Det er en helt almindelig gråand. De har jævnligt ruget nede ved min lille sø, men jeg aldrig fundet deres reder, som de gemmer godt mellem græs og siv et sted på bredden. I år har jeg sat et "anderør" op i søen. Det er sådan noget smart noget, jægere og biologer finder på. Et rør af hønsenet, flettet sammen med hø og halm og placeret på en pind en meter over vandet. Her kan hun ruge i fred for de værste fjender, som er ræv, mårhund, mår og mink plus de evindelige krager, og det gjorde hun, selv om høet blæste væk. I tre uger har jeg kunnet følge hende på nærmeste hold og glædet mig til den store dag, da ællingerne skulle klække.