Hvor er maj, du søde milde?

Usædvanlig luft fra Nordpolen har givet en kølig start på den sidste forårsmåned. Men en lunere og mere tør periode er på vej, siger meteorolog

Sne, haglbyger, tørklæder og handsker i maj. Og endda efter nærmest sommeragtige aprildage.

Det er ikke helt ligetil, når man spørger vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen, om han kan huske en maj med så lave temperaturer, som vi har set i den sidste forårsmåned. Også selvom foråret er kendt for at variere temmelig meget i perioder med godt og mindre godt vejr.

”Det er i hvert fald mange år siden, vi har haft en så kold arktisk luft i en så lang periode, men det sker med et par års mellemrum,” siger Klaus Larsen og fortsætter:

”Forrige weekends sne- og haglbyger var forårsaget af arktisk luft, der kom helt oppe fra Nordpolen. Det er ikke så tit, vi får så kold luft trukket ned, men foråret er normalt meget omskifteligt og afhængigt af, hvor vi får vores luftmasse fra.”

Luft, der har været varmet op over landmasserne i det sydlige Europa, giver derimod noget varmere luft, hvilket også har det med at give sig til kende i foråret. Dette klimatiske fænomen kan gøre sit indtog i denne uge og gøre maj mere mild som i den berømte tyske sang om den længe ventede måned.

Weekenden bød da også på temperaturer omkring 15 grader, dog stadig med periodevis kølig luft og enkelte byger. Senere på ugen kan der ifølge prognoserne komme temperaturer på op omkring 20 grader.

”Det er ganske normalt, at vi har de her store kontraster, hvor du har perioder med nærmest snevejr i foråret og andre perioder med omkring 20 grader. Men jeg forventer tørrere og lunere vejr,” siger Klaus Larsen.

Han kan selvfølgelig ikke garantere, at det våde vejr, danskerne har set i de første dage af maj, ikke vil skylle ind over landet igen. Alligevel tør han godt spå, at vi formentlig er færdige med den kolde arktiske luft i denne omgang.

”Det kommer ikke til at ske hvert forår, at så kold arktisk luft trækker fra Nordpolen og så ned over Norge og dernæst Danmark. Og jeg tvivler på, det kommer til at præge dette forår mere, når vi er så langt henne,” siger meteorologen.

”Kom, maj, du søde, milde! / gør skoven atter grøn, / og lad ved bæk og kilde / violen blomstre skøn.”