Har du oplevet deja-vu, har du oplevet deja-vu. Nu kaster forskere nyt lys over den psykologiske effekts lillebror

Du sidder og har en snak med en ven, og lige pludselig får du en slående følelse af, at I har haft samtalen før. Eller du er hjemme hos en ny ven og er overbevist om, at det ikke er første gang, du er i hans lejlighed. Oplevelsen af genkendelighed ved noget ukendt kaldes deja-vu og er en meget velkendt psykologisk effekt. Men deja-vu har faktisk en mere ukendt lillebror ved navn jamais-vu.

Jamais-vu betyder “aldrig set” på fransk. Det er den modsatte oplevelse af deja-vu, noget du har gjort eller oplevet mange gange, som pludseligt virker fremmed.

Dette fænomen kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Som når du gentager et ord så mange gange, at det bliver til volapyk. Det kan være, når du står foran dankortterminalen og pludselig har glemt din pinkode, på trods af at have indtastet den et uendeligt antal gange. Eller når du går en tur, og et velkendt sted på ruten pludselig virker helt nyt.

Modsat deja-vu, som har været under filosoffers og videnskabsmænds lup de sidste 150 år, er jamais-vu et relativt nyt begreb. Det første brug af ordet er sporet til 1989. Nu har ny forskning forsøgt at kaste lys over fænomenet, og hvorfor det opstår.

Et forsøg blev sat op, hvor 94 studerende fra University of Leeds i England skulle skrive den bestemte artikel “the” så mange gange og så hurtigt de kunne. De fik dog at vide, at de gerne måtte stoppe, hvis de fik ondt i armen, eller hvis de begyndte at føle sig mærkelig tilpas. Forsøget viste, at den største årsag til, at de studerende stoppede med at skrive, var at de følte, at ordet stoppede med at give mening og så falsk ud. Det skete i gennemsnit efter 33 gentagelser af ordet.

Forskerne mener, at fænomenet opstår som en forsvarsmekanisme. Vores hjerne blev udviklet tilbage i præhistorisk tid, da vi levede i primitive stammesamfund, og her var det vigtigt for vores overlevelse, at vi ikke blev tryllebundet af monotone, gentagne opgaver og mistede overblikket. Jamais-vu giver os med andre ord en følelse af uvirkelighed for at få os tilbage til virkeligheden.

I den mindre positive afdeling mener forskerne også, at jamais-vu kunne have en indvirkning på tvangstanker. Hvis det begynder at blive meningsløst at tjekke, om du har låst døren for femte gang, så bliver det en ond cirkel, hvor du har svært ved at huske, om du har tjekket det.

Fremadrettet vil forskerne undersøge, om jamais-vu kun finder sted i ekstreme tilfælde, hvor vi er bevidste om det, eller om mekanismen i mildere grad guider os i vores hverdag mod nye indtryk ved at give os en mental opvågning.