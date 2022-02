Hvorfor bruger en anmelder det jyske slangord noller om tv-serien "Borgen"?

Dagbladet Information bragte forleden en anmeldelse af de første afsnit af TV-serien ”Borgen”, der jo skildrer en ambitiøs politiker og hendes verden af magt og problemer på Christiansborg. Her anvendte skribenten, Lone Nikolajsen, et dejligt udtryk i sin karakteristik af to af seriens karakterer, to unge embedsmænd, der spiller vigtige roller. De er fremstillet noller, siger Nikolajsen, to unge, stræbsomme karrieremænd, der kløjs i det og bliver fumlegængere, fordi de er alt for ivrige efter at være perfekte. Fordi de er et par sårbare drengerumper, der spiller et spil, de ikke magter. De ender derfor, siger anmelderen, med at være lid grinagtige og nogen, man får ondt af. De er noller.