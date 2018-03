Hvorfor kommer noget fra hestens egen mund?

Klap lige hesten, der er travet ind i vores sprog og lægger navn til en lang række sjove vendinger

Mængden af faste vendinger, der inddrager hest, røber, at vi er tæt forbundet med dyret. Uden heste ville flere mennesker i historiens løb have skullet betjene sig af apostlenes heste, som betyder at gå på sine ben og altså være uden hest. Vi er også flere, der synes, at vi undertiden arbejder som heste, hvilket jo betyder at arbejde hårdt.

Mange politikere og meningsdannere opdager, at de har holdt på den forkerte hest, og her er det spillet ved hestevæddeløb, der spiller ind, om jeg så må sige! Har man som beslutningstager holdt på den forkerte hest, er det pænest at stige af den høje hest og indrømme, men det er desværre ikke ualmindeligt, at der lyves så stærkt, som en hest kan rende. Næste gang spiller man måske på flere heste, hvilket vil sige at satse på flere muligheder samtidigt.