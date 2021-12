Hvorfor kommer tungen ud, når man er fokuseret?

Hånden og munden er mere forbundet, end man måske går og tror. En forsker mener at have fundet svaret på, hvorfor tungen ryger ud, når vi koncentrerer os

Øjnene er rettet stift mod målet, der er total fokus, koncentration. Og så kommer tungespidsen også lige en tur uden for læberne. Men hvad skal den der, når vi prøver at opnå et eller andet, der kræver særlig fokus, for eksempel når man øver sig på at spille på et instrument eller tegner noget svært? Og er det kun børn, der har denne vane?