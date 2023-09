Inge på 91 år missionerer for Kristeligt Dagblad og læser avisen hver dag

Inge Brøndum Goldmann er ikke religiøs, men hun ser sig selv lidt som en missionær for Kristeligt Dagblad, som hun i den grad tror på. Hun nævner for alle, der gider at lytte, at de burde læse avisen. Hun forærer sine gamle aviser til en veninde, og herfra bliver den delt videre til venindens datter.

“Så må de selv begynde at købe den, når jeg ikke er her længere,” siger hun og griner.

Selvom den 91-årige læser fra Roskilde ikke går så meget op i det kirkelige stof, er hun en loyal læser af Kristeligt Dagblad, der i morgen har eksisteret i 127 år. Hun har læst avisen så længe, at hun ikke kan huske, hvornår hun begyndte. Hun kan se sig selv i avisens værdigrundlag, og der er ifølge hende aldrig en spalte spildt på ligegyldigt indhold.

Barndom, brudefærd og belysning

Bagsiden er på besøg hjemme hos Inge Brøndum Goldmann. Der er dækket op med kaffe, småkager og en lille notesbog til alle de ting, der kan være svære at huske med alderen. Og nå ja – selvfølgelig det nyeste eksemplar af Kristeligt Dagblad. Vi fanger hende på en af de få dage, hvor hun ikke er ude i verden med sine mange aktiviteter.

Inge Brøndum Goldmann voksede op på Dalgas Boulevard på Frederiksberg i København med sine forældre. Hendes far havde en høj stilling hos De Forenede Bryggerier, og hendes mor var hjemmegående. Det var et borgerligt hjem. Hendes familie holdt Berlingske, men den avis ville Inge Brøndum Goldmann ikke læse.

Forældrene blev skilt, da hun var lille. Ifølge Inge Brøndum Goldmann var det hendes skyld. En dag vinkede hun til en sød hund, og ham, der ejede hunden, spurgte, om hun ikke ville hjælpe med at lufte den. Det var sådan, hendes mor mødte sin nye mand.

Efter at have fået sin realeksamen kom Inge Brøndum Goldmann som 17-årig i lære som kontorelev hos Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. Hun var den eneste kvinde på arbejdspladsen, så hun lærte at tage vare på sig selv. En kollega klappede hende en dag på bagdelen, og så fik han en ordentlig lussing.

Men der var også søde mænd på arbejdspladsen. Blandt andet Frank. Han havde det samme menneskesyn som hende.

“Jeg har altid troet på det bedste i mennesker, og hvis man giver kærlighed, så får man mindst lige så meget tilbage igen,” siger Inge Brøndum Goldmann.

Der gik ikke lang tid, før de blev gift og flyttede sammen.

Senere åbnede Inge Brøndum Goldmann og hendes mand butikken Elhjørnet. De solgte lamper. Det var et gammelt, men charmerende butikslokale med en skrædderforretning overfor og en tobaksforhandler bagved. Det begyndte med, at hun kom til at kortslutte strømmen i forretningen ved at installere en lampe forkert, men efter det fejltrin gik det meget godt. Butikken lå på Godthåbsvej på Frederiksberg, hvor mange prominente mennesker fra skuespillermiljøet boede, og de kom tit på besøg i den lille butik. Selv spidserne skulle jo bruge belysning.

De havde butikken i seks år. Den er siden blevet solgt videre og kan stadig findes på Godthåbsvej.

Den store sorg

Sammen fik Inge Brøndum Goldmann og hendes mand sønnen Jesper. En nysgerrig og glad dreng, fortæller moderen. Han var uddannet elektriker fra DTU Risø og havde lejlighed i Roskilde, hvor han døde i en eksplosionsulykke i 1987. Den eneste forløsning, Inge Brøndum Goldmann kan finde ved oplevelsen, er, at der ikke var andre i lejlighedskomplekset, der kom til skade den dag. Det er hun meget taknemmelig for den dag i dag.

Det var Frank, der åbnede døren, da politiet besøgte dem for at overbringe nyheden. Inge Brøndum Goldmann mener selv, at det var den oplevelse, der tog livet af hendes mand et par år efter.

I en årrække var hun meget påvirket af oplevelsen. Hun kunne ikke snakke om det og havde svært ved at se, hvordan hendes liv fremadrettet skulle se ud, nu hvor hun både havde mistet sin søn og sin mand.

Men hun havde heldigvis mennesker omkring sig, der hjalp og støttede hende. Hun fik blandt andet et sommerhus på Orø. Her nød hun sine somre og fik placeret oplevelserne et sted, der gav hende ro.

En anden ting, der hjalp Inge Brøndum Goldmann igennem sorgen, var hendes store frivillige engagement i foreninger.

Uhellig frivillig

Inge Brøndum Goldmann har altid været interesseret i at hjælpe andre. Hun synes ikke, hun er hellig, men vil gerne give noget til alle de mennesker, der ikke har været så heldige som hende. Hun har blandt andet været med i Schubertselskabet, der holder klassiske musikkoncerter for alle aldre.

Hendes længste frivillige engagement var for Børnenes Kontor i Roskilde, der arbejder for at hjælpe udsatte og dårligt stillede børn. Her var hun i 35 år.

Arbejdet bestod blandt andet i at hjælpe med at samle penge ind til organisationen, så de kunne udøve deres hjælp. Til jul hjalp hun også med at indpakke og uddele gaver til børn, hvis forældre ikke havde penge nok til at købe dem.

Inge Brøndum Goldmann har haft et aktivt liv, blandt andet i forskellige frivillige foreninger Foto: Grethe Nielsen

Tidligere på året var hun med til at lukke Børnenes Kontors afdeling i Roskilde. Med for få medlemmer og indtægter løb det ikke længere rundt. Det var noget af det hårdeste, hun har gjort i sit liv.

“Det var virkelig ikke sjovt. Især fordi der stadig er brug for en masse hjælp til børnene,” siger Inge Brøndum Goldmann.

Nu støtter hun primært udsatte via donationer – blandt andet til Dansk Blindesamfund. Hun har ikke selv brug for meget, så pengene er bedre givet ud til dem.

På cykeltur med Kristeligt Dagblad

I 1994 flyttede Inge Brøndum Goldmann til Roskilde. En veninde tilbød hende en lejlighed, og entusiastisk sagde hun ja helt uden at have set den. Hun bor der stadig den dag i dag. Og det viser sig, at flere af hendes gamle kammerater fra Frederiksberg også er flyttet til området, så det føles lidt som at komme hjem, som hun siger.

Hver dag slår Inge Brøndum Goldmann op i avisen og læser Kristeligt Dagblad. Det har været et livslangt venskab mellem avis og læser, der bygger på fælles værdier. Ifølge hende er det jordbundne mennesker, der læser Kristeligt Dagblad.

“Jeres læsere hopper ikke rundt,” siger Inge Brøndum Goldmann.

Selv snuser hun lidt til andre aviser, som hun låner af naboen, men de er ikke videre interessante, synes hun. Så hun læser et par artikler i dem og lægger dem fra sig. Men Kristeligt Dagblad bliver hun aldrig træt af. Det lover hun.

Hun læser som regel avisen om morgenen, mens hun sidder på sin motionscykel i køkkenet. Nogle gange læser hun den endda flere gange igennem. Hvis cykelturen bliver lang.

Inge Brøndum Goldmann kan godt lide avisens opbygning. Hun synes, artiklerne er overskueligt stillet op, og der er ikke for mange forstyrrende annoncer over det hele. Hun synes også, indholdet i avisen er nøje sorteret, og det er sjældent, hun støder på en artikel, hun synes er overflødig.

Hun holder af at læse fødselsdagssektionen og dødsannoncerne for at se, om der er nogen, hun kender iblandt. Hun er også fan af debat- og kronikstoffet, hvor hun kan få nye perspektiver fra kloge mennesker. Hun er blandt andet glad for Kurt Strands mediekommentarer. Hun har også selv skrevet mange læserbreve, blandt andet til Kristeligt Dagblad.

Inge Brøndum Goldmann har ingen planer om at stille træskoene foreløbigt. Men hun føler, at hun har levet sit liv til fulde, og at hun ikke har meget tilbage, hun mangler at opleve – det skulle da lige være at læse sit eget portræt i Kristeligt Dagblad.