Ingen jul uden bedstemors trøster

I ”Peters Jul” hækler Søster Hanne en ”trøster” til bedstemor. Er det det samme som en sjælevarmer, spørger en læser

Juleferien er allerede fortid, desværre, men så må vi trøste os med, at det går mod lysere tider. Et lyspunkt i julen er også ”Peters Jul”, som jeg havde fat i igen, ligesom alle andre år. Det hører sig ligesom til med et gensyn med Johan Krohns klassiker på vers fra 1860’erne. En læser, Tove Terndrup, har også læst den endnu en gang og sendte før jul en hilsen med et spørgsmål til historien, som jeg her vil forsøge at besvare.