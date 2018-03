Inger Margrete fra Vejle vinder bogquiz

Mange deltog i bogquizzen, daglige præmier er uddelt, men den altruistiske avislæser Inger Margrete Jessen løb med hovedpræmien

Den første sætning af en skønlitterær bog kan sætte tonen for resten af værket. Men kan man genkende en roman på blot dens første linje?

Den udfordring gav Kristeligt Dagblad i en quiz, der løb gennem februar måned med en hovedpræmie samt daglige bogpræmier fra Kristeligt Dagblads Forlag og Læserklub på højkant.

Mange satte sig til at gætte en klassiker, enten ved at sætte et kryds på Bagsidens kuponer eller ved at gå ind på avisens hjemmeside og her gennem de tre uger, konkurrencen varede, trykke ud for det værk, som de mente dagens sætning stammede fra. Bogquizzen har budt på indledende sætninger fra gamle klassikere som ”Frankenstein” af Mary Shelley, lidt nyere som ”Den gamle mand og havet” af Ernest Hemingway til moderne bestsellere som Karl Ove Knausgårds ”Min kamp”.