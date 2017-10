Intelligent køleskab sender billeder af, hvad du mangler

Den fagre nye verden er her, og mobiltelefonen kan nu snakke med køleskabet

Hvem kender ikke følelsen af at stå nede i supermarkedet og pludselig være i tvivl om, hvad der egentlig er hjemme i køkkenet.

Som resultat køber man ofte noget, man allerede har. Eller man tager chancen og finder ud af, at køkkenet er løbet tør for en afgørende ingrediens, hvorfor det er nødvendigt med endnu en indkøbstur.

Men der er hjælp på vej. Flere producenter har introduceret køleskabe med indbyggede kameraer, som sender fotos af indholdet videre til mobiltelefonen.

Topmodellen fra den koreanske elektronikgigant Samsung har hele tre kameraer, og hos Elgiganten kommer det intelligente køleskab med en pris på 40.000 kroner. Og prisen afskrækker ikke kunderne.

”Vi oplever, at ganske mange kunder er begyndt at gå op i de lidt mere avancerede features på køleskabene, så man for eksempel kan se, hvilke varer man mangler i køleskabet, mens man er ude at handle, fordi skabet har indbygget kamera. Eller at man direkte på køleskabsdøren kan se opskriften på det, man skal til at lave,” siger kommunikationschef Frederik Danvig fra Elgiganten.

Den tilsvarende oplevelse har de i Storbritannien, hvor man hos stormagasinet John Lewis siger, at efterspørgslen er tredoblet i løbet af indeværende år.

For Frederik Danvig hænger det sammen, at de nye funktioner nu rent faktisk kan bruges og ikke længere kun er en sjov gimmick.