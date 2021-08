Jakkesæt med sneakers er et usagt kompromis

Alt fra politikere til forretningsmænd lader de stive, italienske lædersko blive hjemme, og ifører sig oftere jakkesæt med dertilhørende hvide kondisko. Det er et udtryk for, at skandinaviske mænd vægter komfort over udtryk, siger ekspert

I England er en mand med et nålestribet jakkesæt, trenchcoat og dertilhørende mørk paraply ikke et sjældent syn på gaden, mens italienere i byerne går i håndlavede sko og skræddersyet jakkesæt. Den kombination ser man også på en dansk gade, men her har mænd længe dyrket det afslappede look og vægter som udgangspunkt komfort over udtryk. Det fortæller Frederik Lentz Andersen, som har været moderedaktør på Euroman i 13 år og nu er Creative Director i det kreative bureau Holidays. Det er også derfor, at en ”konfirmanduniform”, der er kendt som hvid skjorte, mørkeblåt jakkesæt, og hvide kondisko – sneakers – er blevet helt normalt blandt voksne mænd og endda også er rykket ind på Borgen, hvor også partiledere ses i denne kombination.