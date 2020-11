Besøgsven: Bør jeg besøge ensom ældre?

En besøgsven har isoleret sig på grund af corona, men har fået skyldfølelse over ikke længere at se ældre kvinde. I den nye brevkasse ”Midt i en smittetid” får han råd fra en præst, en psykolog og en læge

Bør jeg arbejde hjemme, fordi min kæreste er tvunget til det? Kan jeg tillade mig at bryde restriktioner i mit barns vuggestue? Kan jeg sige til en ven, at han eller hun ikke er en del af min sociale boble?

Coronakrisen har affødt mange og nye dilemmaer for danskerne, hvis sociale og arbejdsmæssige liv har forandret sig voldsomt, siden coronavirussen kom til landet.

I Kristeligt Dagblads nye brevkasse kan læserne få svar på dilemmaer, de står med i øjeblikket. Spørgsmålene vil blive besvaret af et panel bestående af læge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen, psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard og præst Rasmus Nøjgaard. De besvarer her det første spørgsmål til brevkassen, der er indsendt af en mandlig medarbejder på avisen og handler om at være besøgsven i denne coronatid.

”Kære brevkasse

Jeg er besøgsven for en ældre kvinde, men er selv i risikogruppen for at blive alvorligt syg, hvis jeg skulle få corona. Derfor har jeg isoleret mig og har ikke besøgt kvinden siden nedlukningen i marts. Men hun er yderst ensom med depressive tendenser og har tit gennem årene sagt, at jeg er den eneste, der holder hendes humør oppe. Bør jeg trodse min frygt for at blive syg og besøge hende, eller kan jeg tillade mig at lade være? Jeg har så dårlig samvittighed.”

Camilla Carlsen Bechsgaard:

Skyldfølelse er sjældent nogen særlig god motivation for at gøre noget sammen med andre mennesker.

Har du virkelig lyst til at vedligeholde kontakten med den ældre dame? Hvis det er tilfældet, kan I jo starte med at ringe sammen med jævne mellemrum. Måske kan I tale jer frem til en måde at mødes udendørs, som kan gøre dig tryg.

Det lyder som en stor opgave, du har påtaget dig i forhold til at løfte din besøgsvenindes depressive humør og være den ”eneste ene”. Hvis du reelt har trængt til en pause fra det, skal du måske tale med din organisation om, hvorvidt det er tid til et skift af besøgsven.

Torben Mogensen:

Du kan roligt besøge din besøgsveninde, hvis du bruger mundbind og i øvrigt følger sundhedsstyrelsens råd.

Der er desværre mange ensomme, der har haft det rigtigt dårligt under coronakrisen. Risikoen for, at din veninde smitter dig, er meget lille, hvis du følger rådene og holder afstand og bruger håndsprit. Jeg vil foreslå, at du også bruger et mundbind under besøget.

Rasmus Nøjgaard:

Du skal lytte til din samvittighed og handle på den. Først skal du gøre op med dig selv, hvor sårbar du egentlig er. Hvis du føler dig meget sårbar, så ring i stedet til din besøgsven og aftal, at du ringer for eksempel hver anden dag, indtil I kan ses igen.

Men måske kan du godt besøge hende på sikker og tryg vis. Du vil opleve at få en dejlig ren samvittighed bagefter. Du kan beskytte dig selv ved at bruge mundbind, holde en meters afstand og vaske og spritte dine hænder af før og efter din ankomst, og når du har rørt ved noget.

For eksempel kan du tage din egen håndsprit med, så du ved, at den er inden for rækkevidde.

Et rigtigt besøg er guld værd, både for den, der er ensom og bange, men også for dig selv.