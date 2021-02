Johanne Schmidt-Nielsen: Corona er som et forstørrelsesglas, der forværrer de problemer, vi har i forvejen

Under nedlukningen har Red Barnets generalsekretær genopdaget Danmark. Når man er vokset op på Fyn er Vesterhavet fascinerende

Hvad er det værste ved denne tid?

I mit private liv er det værste jo blot, at vi ikke kan gøre alt det, vi plejer. Som generalsekretær for Red Barnet må jeg pege på de konsekvenser, pandemien har for børn i Danmark og verden. Før corona gik 9 ud af 10 børn i verden i skole. Da nedlukningen var på sit højeste, var det 9 ud af 10, der ikke gik i skole. Det er ulykkeligt, at vi på globalt plan er i fare for at miste årtiers fremskridt – for der er stor risiko for, at de hjemsendte børn aldrig kommer tilbage på skolebænken, men i stedet ender i børneægteskaber, arbejde eller væbnede konflikter. Derfor er det vigtigt, at vi holder fokus på de områder, der virkeligt skriger på handling nu. Corona er som et forstørrelsesglas, der forværrer alle de problemer, vi har i forvejen.

Hvad er det bedste ved denne tid?

For mig personligt er det, at der er taget lidt tempo ud af hverdagen. I et stresset børnefamilieliv, hvor der altid er tusind planer, er det faktisk meget rart at vågne flere morgener uden at skulle noget. Den ro kan noget. Men roen, som nedlukningen har givet min familie, har i andre familier betydet høje konfliktniveauer. Det har været rørende at se Red Barnets frivillige knokle hårdere end nogensinde for at nå ud til familier, for hvem lockdown har været en prøvelse. I sommer slog vi rekord og sendte 1300 børn og forældre på sommerlejr. Dét viser noget livsbekræftende, krisen trods alt har bragt med sig – nemlig vores opmærksomhed på hinanden. Selvom alle var pressede, gav det mening for rigtig mange at gøre en ekstra indsats.

Nævn en bog, film eller anden kulturoplevelse, som har gjort indtryk på dig denne vinter.

Anne Lise Marstrand-Jørgensens ”Margrete I”. Det er en historisk roman, der giver et indblik i kvindeliv i en anden tid, historiske konflikter og magtkampe. Og så er den helt fantastisk skrevet. Man kan virkelig smage, dufte og mærke alt, der foregår i den bog. Men den kræver fordybelse, for den er utroligt lang.

Hvilken ændring i dit liv eller dine vaner vil du bevare efter coronaen?

Jeg er gravid og lever nok i det hele taget et mere fredeligt liv end normalt. Men nedlukningen har givet en anden ro. Måske 30 procent mere, end hvad jeg kunne tænke mig. Ikke desto mindre håber jeg at kunne tage noget af den ro med videre. Vi er mange, der er blevet lidt bedre til at være til stede her og nu i stedet for at fare rundt. Og så har danskerne genopdaget Danmark. Alle ferier er holdt herhjemme. Det har tvunget os til at udforske flere kroge af vores land. Det vil jeg gerne blive ved med. Lige nu er jeg for eksempel i Hvide Sande i Vestjylland. Når man som jeg er vokset op på Fyn, er en tur til Vesterhavet i sig selv fremmed og fascinerende.

Hvad er det bedste råd, du vil give andre til at komme igennem coronatiden?

Det kedelige råd er jo ”husk at gå en tur”. Men hvor går vi dog mange ture. Mit råd er nok at i stedet for at tænke på alt det, vi ikke kan, så prøv at finde det gode i det, vi kan. Herunder acceptere store mængder Netflix.