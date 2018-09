Jomfru Maria får farverig makeup

En 500 år gammel kirkelig træfigur har fået en opsigtsvækkende genopfriskning. Det er ikke første gang, en kirkelig restaurering vækker opsigt

For nylig fik en lokal kirkegænger fra den lille spanske by Rañadoiro i den nordvestlige region Asturien lov at give en række religiøse træfigurer fra det 15. århundrede en lille genopfriskning.

Det resulterede i en Jomfru Maria sminket med hidsig pink læbestift og markeret øjenmakeup samt en ung Sankt Peter i neongrønt antræk.

Den velmenende kirkegænger har udtalt, at hun syntes, at figurerne så forfærdelige ud, og derfor ønskede at male dem, så de kom til at se flottere ud. Selvom de fleste nok vil betragte restaureringen som mindre heldig eller ligefrem mislykket, er de lokale beboere faktisk meget tilfredse med resultatet. Der er også andre rundtomkring i verden, der har set den farverige opfriskning af de gamle træfigurer.