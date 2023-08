Jomfrufødsel i fluer kan få betydning for skadedyrsbekæmpelse

Der er ikke tale om et mirakel, men derimod et videnskabeligt gennembrud, da det lykkedes en gruppe forskere at få hunfluer til at formere sig uden hjælp fra deres mandlige modparter.

Partenogenese er den tekniske betegnelse for ukønnet formering blandt dyr, altså graviditet uden brugen af et handyr eller en sædcelle. Ordet stammer fra oldgræsk og oversættes til den poetiske betydning “jomfrufødsel”.

Mange insekter og øgler formerer sig ukønnet fra naturens side, men nu er det for første gang lykkedes forskere at genmanipulere et dyr til at føde jomfrueligt. Det gjorde de ved at sammenligne en helt normal bananflue med en flue, der er i stand til partenogenese, og efter nogle forsøg gik den genetiske kabale op. Det skriver videnskabsmagasinet Nature.

Alexis Sperling, en af forskerne bag studiet, håber at gennembruddet kan hjælpe landmænd med skadedyrsbekæmpelse.

I England har man nemlig oplevet, at et møl udviklede sig til at formere sig ukønnet på grund af pesticider, og det har fået bestanden til at eksplodere i antal.

Denne nye viden er forhåbentlig nøglen til, at man kan udvikle pesticider, der i større grad får jomfrufødslerne til at holde sig i Det Nye Testamente.