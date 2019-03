Jorden er omgivet af rumskrot

På tegnebrættet findes der mange løsninger til at indsamle de mange millioner stykker rumskrot, der er i kredsløb om Jorden

Da Sovjetunionen den 4. oktober 1957 sendte Sputnik i kredsløb om Jorden, var det første gang, mennesket sendte en satellit ud i rummet.

Sputnik nåede at fungere i 21 dage, inden batteriet døde, og satellitten for en kort bemærkning blev til rumskrot. I januar 1958 brændte den op i Jordens atmosfære.

Meget er sket siden. Lige nu kredser flere tusinde satellitter om Jorden og sørger for at give os blandt andet vejrudsigter, navigation og data til forskere.

Dertil kan du lægge masser af rumskrot. Faktisk millioner af stykker i forskellige størrelser. Det skriver Videnskab.dk.

”Rumskrot er et stigende problem. Hver eneste gang, vi sender noget ud i rummet, er der en risiko for, at vi producerer rumskrot. Det kan i sidste ende betyde, at vores adgang til rummet kan blive udfordret,” siger Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved DTU Space, til Videnskab.dk

Rumskrot kan være alt fra døde satellitter og rakettrin til stumper af raketter og satellitter. Det er især hastigheden, der gør de mange efterladenskaber til et problem.

”Selv små stumper kan lave stor skade. Når de rammer andre objekter, sker det nemlig med en gennemsnitlig hastighed på mere end 35.000 kilometer i timen,” fortæller Michael Linden-Vørnle.

I 2009 kolliderede to satellitter, hvoraf den ene var deaktiveret og kategoriseret som rumskrot. Det skabte flere tusinde nye stykker skrot.

”Jo flere kollisioner der kommer med tiden, jo mere rumskrot bliver der produceret, og det kan igen skade andre satellitter og rumskibe. Til sidst risikerer vi en effekt, der gør, at rummet måske næsten vil være umuligt at bruge,” siger astrofysikeren.

Nasa anslår, at der findes mere end 20.000 stykker rumskrot, der har en størrelse på mere end 10 centimeter, cirka 500.000 stykker rum-skrot på mellem 1 og 10 centimeter – og under en centimeter er mange, mange millioner stykker.

Derfor er et interessant spørgsmål selvfølgelig også, hvordan vi kan rydde op.

Det rumskrot, der kredser tæt på Jorden, bliver med tiden bremset af atmosfæren, og så falder det ned og brænder op. Det var det, der skete med Sputnik, og som er sket flere tusinde gange siden.

Skrot, der kredser om Jorden længere ude i rummet, bliver derimod liggende.

”Der findes ingen interna-tionale regler eller konventioner for håndtering af rum-skrot, men de rumfarende nationer samarbejder om at minimere dannelsen af nyt rumskrot,” siger Michael Linden-Vørnle.

På tegnebrættet findes der også masser af forslag til, hvordan vi kan fjerne rum-skrottet. For eksempel ved at indfange det med net eller ved hjælp af små satellitter, der kan styre døde satellitter ned i Jordens atmosfære, hvor de brænder op.

Genbrug er også et oplagt indsatsområde, eftersom opsendelsesraketter typisk kun bruges en gang, og firmaer som SpaceX har succes med at genanvende dele af deres raketter.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan håndtere udfordringen med rumskrot. Men som med andre menneskeskabte miljøproblemer er spørgsmålet, hvor slemt det skal blive, før der for alvor bliver gjort en indsats,” siger forskeren.