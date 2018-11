Julekaktus springer tidligt ud i år

Haveredskaberne skal ind her i november, som er syltetid og kommer med en tidlig overraskelse

Det er altid en særlig stund for mig i haven, når haveredskaberne i vores haver skal i vinterhi.

I den engelske have ved Rude Strand ved Aarhusbugten har vi et havehus, hvor hvert enkelt haveredskab har deres faste plads på kroge, sat op på de smukke murstensvægge. Det er spader, grebe, river, skuffejern og så videre.

De fleste af haveredskaberne er fra Zincks Haveredskabsfabrik i Godthåb i det nordjyske. Her var min elskede moder tosproglig korrespondent i mange år helt tilbage under krigen og frem til 1950’erne. Mange af redskaberne var gaver, som mor fik, og de betød meget for mine forældres have i Brovst. Så arvede jeg dem alle, da far og mor døde. Og nu har jeg to rørende stunder hvert år.