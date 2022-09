Kan man bare sådan sige "det ligner at" og "bedte"?

Ordbog åbner for muligheden, hvilket giver sensible sprogbrugere hvide knoer

På Facebook findes adskillige sproggrupper, hvor man overgår hinanden i kunsten at finde fejl, som andre begår. Det er en sportsgren, der efterhånden er blevet for nem. Men man gør også noget andet i disse grupper – man diskuterer, hvad et givent ord egentlig betyder. Det fører til lange debatter, der viser, at vores opfattelser af ords betydning er stærkt divergerende.

Ordbogselskeren undrer sig selvfølgelig over, at diskutanterne ikke bare slår det pågældende ord op, men det er klart ikke nær så hyggeligt som en god, lang snak om ord.