Kan man lade julelysene brænde i en krisetid?

Der er brug for lys i en mørk tid, og allerede nu lægger mange byer planer for belysningen i forbindelse med julen. I Ringkøbing midtby har man tidligere haft juleudsmykningen tændt døgnet rundt, men det har man nu haft en snak om, og det er blevet besluttet at reducere tændingstiden med 50 procent.

Det er i de lyse dagtimer og sent om natten, lysene vil blive sat på pause, fortæller købstadschef Jesper Maagaard, som også forklarer, at det egentlig ikke er strømforbruget, der har vejet tungest i beslutningen. For med led-pærer koster udsmykningen for en by som Ringkøbing mellem 8.000 og 12.000 kroner i strøm for halvanden måned. Det er mere samfundssindet og solidariteten.