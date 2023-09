Læser: Kan man spise disse chilier?

Kære brevkasse

Vi har en flot chiliplante med mange fine grønne frugter. På skiltet, der fulgte med, står der "jalapeno/chili", og billedet viser røde chilier. Kan man spise de grønne? Der står, at styrken er 5.

De venligste hilsner

Ruth

Kære Ruth

Man kan sagtens spise jalapenos, mens de er grønne, og de bruges faktisk ofte umodne i madlavningen. Smagen vil her bare være mildere og måske en anelse mere bitter, end hvis du venter, til de er blevet modne og røde. Hvor mild og bitter den grønne jalapeno er, kommer an på, hvor langt den er nået i modningsprocessen, da chilier bliver stærkere, i takt med at de modnes.

I kan jo forsøge jer med at smage på et par af de grønne og lade nogle andre blive tilbage på planten og modne færdig. Chili har i forhold til for eksempel tomat og agurk en noget længere modningstid, og de kan, afhængigt af sort, og hvor de er placeret, fortsætte modningen et stykke ind i efteråret.

De grønne jalapenos kan både spises rå, syltes eller bruges på anden måde i madlavningen. De kan også tørres, men her skal I bare være opmærksomme på, at jalapenos er forholdsvis tykke og nemt rådner, hvis de bare hænger og lufttørrer.

Når der står, at den har styrke 5, vil jeg gætte på, at det er ud fra en skala, der går fra 1 til 10, det er altså en middelstærk chili. Bruger I de grønne, vil styrken jo så være mindre.

Lidt ekstra om chiliers styrke: En anden måde at angive chiliers styrke på er ved hjælp af Scoville-skalaen, der angiver koncentrationen af stoffet capsaicin i den enkelte chili. Her ligger jalapenos på 2500-10.000 scoville. Men også her skal man kende den fulde skala, før man rigtig kan vurdere styrken i forhold til andre arter og sorter af chili. For eksempel ligger habanero på over 200.000 scoville og ren capsaicin på 16.000.000 scoville. I den modsatte ende ligger peberfrugt på 0 scoville.

Mange hilsner

Berit Rørbøl