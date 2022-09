En sen nattetime på et diskotek, hvor der måske er røget lidt for meget alkohol inden bords, kan reptilhjernen tage over. Så tager de dyriske instinkter over og efterlader de mere rationelle beslutninger i garderoben. Det ender derfor måske ikke altid som håbet.

Udtrykket at have krybdyrhjerne eller reptilhjerne har rod i en forestilling om, at mennesker i hjernestammen stadig indeholder rester fra den biologiske evolution fra krybdyr, som styrer de mere grundlæggende funktioner såsom aggression og grundlæggende behov. Det vil sige, at de senere udviklede hjernebarker hos pattedyr faktisk engang udviklede sig fra de første øgler. Men ny forskning viser, at den teori nok godt kan aflives. Vi kan altså ikke undskylde meget dyrisk adfærd med reptilhjerne.