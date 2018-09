Kan valnødder smadre vinduer?

Læser Claus Harttung fra Flensborg mindes et nøddeeksperiment

Mette Østergaard skriver den 25. september om råger, der stjæler hendes valnødder og knækker dem ved at lade dem falde fra stor højde ned på et hårdt underlag.

Da jeg var barn, holdt mine forældre middagsselskaber. Der var tit udlændinge blandt gæsterne. Midt på bordet stod der et fad med frugt. En engelsk gæst tog en valnød og holdt den frem, så vi alle kunne se den.

”Hvis jeg kaster denne nød mod vinduet, er det så ruden eller nødden, der knækker?”, spurgte han.

Alle var enige om, at det var ruden. Så kastede han gud hjælpe mig, og ruden holdt. Andre prøvede det samme, og hver gang var det nødden, der knækkede. Selskabet ændrede nu fuldstændig karakter, med mandlige gæster der af fuld kraft prøvede at knalde vores ruder.

Valnøddeskallerne lå spredt over hele spisestuegulvet, og i et øjebliks anfald af feministisk overmod over for disse handlesvage mænd greb en hollandsk diplomatfrue resolut en pære fra fadet og kastede den lige lukt igennem vinduet.

Hun blev frygtelig flov bagefter, men sket var sket. Det virker med pærer, men ikke med valnødder. Prøv selv!