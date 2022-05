Uden en dansksindet sygepasser med samme efternavn ville newzealandske familien Hansen ikke være her i dag. Nu jagter de ham, der reddede farfaderen under Første Verdenskrig

Til efteråret rejser newzealandske Sue Hansen til Europa i et ganske særligt ærinde. Hun håber nemlig at finde og møde efterkommere til en dansksindet sygepasser, der reddede hendes bedstefar under Første Verdenskrig. Det fremgår af en efterlysning bragt i Flensborg Avis lørdag.

Her kunne man læse om Herbert Hansen fra New Zealand, der var så heldig at møde en sygepasser, der bar samme efternavn, da han blev syg under Første Verdenskrig.