Kig ned: Det er tid til spisekastanjer

I disse dage rammer hober af piggede frugter jorden, og ud springer modne, blanke kastanjer – lige til at samle op. De har masser af fibre, lavt fedtindhold og smager lækkert med groft salt, ristet eller bagt i ovnen

Der er spisekastanjer, også kaldet ægte kastanjer, og hestekastanjer, der nok ligner de ægte, men botanisk set ikke har det fjerneste at gøre med den eftertragtede delikatesse. Den ægte kastanje er et stort, løvfældende træ, der er vidt udbredt og almindeligt i Mellem- og Sydeuropa. Det har smukke, lange savtakkede blade og bærer hvert efterår myriader af store sammensatte kuglefrugter med sylespidse pigge. Skålfrugter hedder de, og de er i familie med bøgen, der også har skålfrugter.

I oktober dratter de skarpt piggede kugler ned i hidsige sværme, så man skal aldrig glo op i et kastanjetræ på den tid af året. Næ – kig ned! For når pindsvinefrugterne rammer jorden, springer de modne, blanke kastanjer ofte ud af skålen og kan samles op med forsigtige fingre. Hvis man altså kommer før egern, mus, får eller geder, der også elsker dem.

Kastanjetræer gror godt. Veddet er stærkt og bliver blandt andet brugt til vintønder. Træet danner buketter af lige stammer, hvis man styner det. På Sorrentohalvøen laver man i storskala pæle til Napolis byggeri på den måde.

Kastanjetræer bliver tit hule med alderen, og i fortidens Grækenland var sådanne gamle gnomer frugtbarhedssymboler. De små børn blev ikke bragt af storken, men kom til verden i hule kastanjetræer – livmodertræer. Det er også Zeus’ træ. Zeus var voldsomt viril og lysten – selv efter sin egen datter, skovenes og dyrenes gudinde, Artemis. Og for at undgå sin fader forvandlede Artemis sig til et kastanjetræ.

Mit første møde med spisekastanjen var engang midt i 1960’erne, da jeg var omkring 10 år. Til min mors fødselsdag i november havde hun fået tilsendt en lille pose kastanjer fra København. Fine, blanke, spidse spisekastanier. De blev snittet med dybe kryds i toppen og anbragt omhyggeligt med spidserne opad i groft salt i et ildfast fad og sat i en brandvarm ovn i 20 minutter.Der bredte sig en dejlig duft i køkkenet, og da kastanjerne kom ud, var skallerne blevet sortkantede og havde åbnet sig som firetallige blomster, der sprang ud af saltpanden. Og ned i hver blomst glinsede en glohed, gylden kerne.

De skulle lige køle lidt af, men så snart det gik an, var det livet om at tage en kastanje med fingrene og lade den vandre frem og tilbage mellem de hule hænder, nogle gange i raskt tempo for ikke at brænde sig. Og så krænge de tørre, brændte skaller af med tommelfingrene, så den hede, bagte kastanjekerne trillede ud. Med en anelse smør og lidt salt var det en sand himmerigsmundfuld.