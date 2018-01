Koncerter er sundt

”Musik gør én svag på en måde, så man bliver stærk.”

Sådan har den danske digter Benny Andersen udtrykt det, og at der er en sammenhæng mellem et godt helbred og musik, lader også til at kunne bevises videnskabeligt. Det skriver DR Nordjylland.

En undersøgelse om danskernes sundheds- og sygetilstand fra Aalborg Universitet og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet peger således på, at musik har en positiv indflydelse på vores fysiske og mentale helbred, ikke mindst når det gælder koncerter.