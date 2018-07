Læsernes job-bommerter: Opsang fra kongen, mord på skoleskemaet og forkert julepost

Bagsiden benytter sommertiden, hvor mange holder fri fra arbejde, til at samle anekdoter fra bommerter begået på jobbet. I dag fortæller tre læsere, Mogens Jessen, Henning Ehlers Olsen og Poul Ross-Hansen, om deres pinlige fejltrin

Mogens Jessen

Vagtforseelser er en alvorlig ting. Det får man indprentet i forsvaret – og med god grund, for vagt er en del af sikkerhedssystemet. I reglementer findes der dog også opregnede forhold, der ikke så meget vedrører sikkerheden, men det formalistiske. Min bommert må nok siges at høre under den sidste kategori.

I vinteren 1948-1949 havde jeg som kornet (værnepligtig grad mellem korporal og sergent, afskaffet i 1951, red.) ved Den Kongelige Livgarde en rutinemæssig fanebærervagt på Amalienborg. Den tiltrædende fanebærer møder på Amalienborg, før vagten ankommer, for at kontrollere, om våben, ammunition og tæpper med videre er på plads og i orden. Forskellige uregelmæssigheder ved status denne dag medførte, at tiden løb fra mig.

Pludselig hørte vi musikken fra vagtparaden; jeg strøg ud ad døren for at være klar med fanen i porten i residenspalæet – uden tanke på andet end at komme af sted. Op i fanegemakket for at hente fanen. Her stod kong Frederik IX, tydeligvis i mindre godt humør.

”Kornet, De har ikke det blå fanehylster på,” var velkomsten.

Det var jeg i øvrigt gjort opmærksom på af svejtseren (hoffunktionær, der varetager porttjeneste på Amalienborg, red.) i porten.

”De er en idiot, kornet.”

”Javel, Deres majestæt,” var mit formelt korrekte svar.

Og så ellers af sted med fanen ned til faneløjtnanten i porten. Han og vagtkommandøren gav også deres besyv med, så jeg så rigeligt forstod, at det her var alvorlige sager – men øjensynligt ikke så alvorlige, at det medførte indberetning med påfølgende konsekvenser.

Kongen bar tilsyneladende ikke nag. På dronning Ingrids fødselsdag havde jeg igen fanebærervagt. Da faneløjtnanten og jeg med et fanekommando skulle over i residenspalæet for at ombytte gallafanen med dagligfanen, stod kongeparret med nogle gæster i fanegemakket, og Kongen ønskede, vi skulle have et glas og ”hilse på min kone”. Det udviklede sig til en livlig samtale om den rette teknik i forbindelse med måden at bære fanen på under fanemarchen ledsaget af diverse muntre prøver på samme, men det er en helt anden historie.

Henning Ehlers Olsen

I første halvdel af 1950’erne havde jeg som studerende et godt job som postbudafløser ved Søborg Postkontor i Gladsaxe Kommune. Dengang sendte og modtog de fleste mange julehilsner, så de nærmeste dage før jul kom der også til Søborg postditrikt tusinder af breve og især postkort.

De faste postbude blev så hjemme i hvert fald den 23., 24. og (tilmed!) den 25. december om formiddagen. De sorterede og ”satte” posten, som det hed, det vil sige sorterede ud til hver adresse i rigtig rækkefølge og satte en elastik om hvert bundt, som så igen blev bundtet så mange, som kunne holdes på én hånd ude på ruten.

Vi afløsere kørte så ud med tasken fuld, afleverede på et lille stykke af ruten og kørte så tilbage efter en ny portion. Ude på ruten skulle cyklen med tasken jo med rundt. Jeg stillede den af og til på villavejen og tog så en ”håndfuld” små bundter ad gangen og gik/småløb/kravlede i glat føre rundt og afleverede i folks brevkasser.

Lige da jeg havde kastet et bundt ind ad en brevsprække, opdagede jeg, at det var forkert! Jeg ringede på, men ak, der var ingen hjemme. Jeg tror, jeg prøvede igen næste dag – med samme negative resultat. Hvad nu? Jeg kastede det rigtige bundt ind til det forkerte sammen med en i hast nedkradset besked, om de ville være så rare at spille postbud for genboen, og så måtte jeg gå den tunge gang over til den rigtige adresse. De var – desværre for mig – hjemme, og jeg måtte skamfuld fortælle, hvad jeg havde gjort. De måtte nu undvære en stor del af deres julepost, til genboen engang kom hjem, og hvornår det blev, var der jo ingen, der vidste!

De julebrevstrængende beboere så helt forkerte ud i ansigtet, men som jeg husker det nu – over 60 år senere – tog de det pænt, og de skældte i hvert fald ikke ud. Om de kendte hinanden tværs over vejen, ved jeg ikke. Jeg skammede mig for meget til at undersøge sagen efter jul. Jeg er også bange for, at jeg ikke sagde noget til det faste postbud derhjemme – han havde sikkert for travlt til at tage sig af sådan noget!

Jeg håber, at de skuffede mennesker fik deres julepost til sidst. Jeg har aldrig glemt det – det håber jeg, de har!

Poul Ross-Hansen

I 1979 blev jeg ansat som lærer på Bjerget Efterskole. Her skulle jeg undervise en 8.-klasse i engelsk. I engelskbogen var der den morsomme og billedskabende ”The Irish Ballad” af Tom Lehrer: ”About a maid I’ll sing a song.” Sangen handler om en pige, der på makaber og bloddryppende vis slår hele sin familie ihjel. Det bliver værre og værre for hvert vers. Og sjovere og sjovere.

Som lektie til næste dag skulle eleverne forberede sig på at fortælle, på engelsk naturligvis, hvordan de på mest spektakulær og bloddryppende vis ville slå deres mor ihjel. Det blev der i engelsktimen næste dag mange gode grin og megen rå latter ud af. Foruden en hel del indlæring af nye engelske ord og udtryk, som eleverne bestemt aldrig vil glemme.

Nogle år senere blev jeg ansat på en folkeskole i midten af Jylland i Herning Kommune. Her skulle jeg også undervise 8. klasse i engelsk efter samme lærebog. Jeg brugte naturligvis samme gode idé, men uden at tænke på, at eleverne her selvfølgelig ville gå hjem til deres mor og fortælle, hvilken sjov opgave de havde fået til næste dag.

En af eleverne havde ikke lavet sin lektie til næste time. Men han medbragte et meget vredt og fortørnet brev fra sin mor, der i ironiske og sarkastiske vendinger spurgte, hvad det var for en pædagogik, jeg havde indført, at ”børnene”, hendes søn, skulle fortælle om, hvordan han havde tænkt sig, hun skulle pines, plages og slås ihjel.

Efter at have læst dette brev bestemte jeg mig for aldrig mere at lave den bommert. Næste gang skulle det ”gå ud over” børnenes far. Fædre har meget mere og bedre humor end mødre!