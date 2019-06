Kristeligt Dagblad høster endnu engang hæder for digitale fortællinger

Det blev til flere priser, da Danske Medier i går hyldede Kristeligt Dagblad for tre forskellige digitale satsninger, heriblandt en modig og anderledes oprørssang

En slagsang til blomsterbørns børnebørn, en digital selvhjælp til ”min sidste vilje” og digitale særaviser udgivet på avisløse dage.

Det var de tre produkter, der alle blev tildelt en sølvmedalje ved Danske Mediers prisoverrækkelse for ”Digitale Priser 2019”.

Danske Medier har modtaget i alt 70 indstillinger til årets priser, 10 af disse er blevet præmierede, heraf tre til Kristeligt Dagblad.

Christoffer Lehmann fra Danske Medier overrakte priserne ved en seance på avisens redaktion i København tirsdag og viderebragte juryens begrundelser for de tre ”flotte” sølvmedaljer.

Om den digitale satsning bag sangen, der blev lavet sidste år i anledning af 50’året for 1968-oprøret, lød det blandt andet:

”Det fungerer at trække tråde helt tilbage til den gamle hippiekultur, der gjorde oprør med sang og ansigtsmaling. Man forstår temaet med det samme, og de små videoklip får en fornem kontekst. Kristeligt Dagblad unplugged er et modigt og meget anderledes artikelformat.”

Det var også ”en god idé” at fokusere på de valg, der skal træffes, når du skal dø, påpegede Danske Mediers prisjury. Kiste eller urne? Gravsten eller askespredning? Kirke eller ej? Svarene er samlet i et dokument, som kan printes ud og deles med pårørende, og det er ”digital news you can use”, lød det i begrundelsen. Det ”er er forløst med en simpel opbygning uden fancy features, men til gengæld med nok informationer til, at du som bruger tvinges til at reflektere og træffe valg, som i sidste ende udmønter sig i et ganske brugbart slutprodukt. Digital formidling i al sin enkelthed.”

Den tredje pris gik til ”et meget fornuftigt bud på at nå læserne uden for åbningstid,” lød begrundelsen bag prisen til de digitale særaviser, som Kristeligt Dagblad har udgivet på avisløse søn- og helligdage:

”Det fungerer, fordi indholdet er komponeret på sine egne præmisser til platformen – ikke som digital vikar. Resultatet bør kunne inspirere andre.”

Kristeligt Dagblads digitale redaktør, Stinne Andreasen, glæder sig over priserne:

”Det er et udtryk for, at vi kan og skal bruge nettet til at eksperimentere, uden at det bliver useriøst. Oprørssangen er en anderledes måde at fortælle om unges problemer i dag i stedet for at skrive en lang baggrundsartikel. Den digitale satsning om min sidste vilje er i høj grad public service, fordi den hjælper brugeren med at tage stilling til nogle svære spørgsmål ved livets afslutning. Og med særaviserne udnytter vi, at nettet ikke bare er et hurtigt medie, men også et arkiv med gode, gamle historier, der fortjener at blive genlæst, når en ny lejlighed byder sig.”

Kristeligt Dagblad har tidligere modtaget priser for sine digitale satsninger, og det er ingen selvfølge, at en avis med en relativt lille redaktion kan præstere så høj kvalitet og opfindsomhed år efter år, sagde chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager ved prisuddelingen.

Brød m indryk: ”Vi laver digitale satsninger, som ikke er gimmicks, men meget anvendelige for brugeren. Derfor bruger vi mange kræfter på dem og vil fortsat gøre det fremover,” lød det fra Erik Bjerager.

Læs mere om de tre prisvindende satsninger her:

Gør oprør - en slagsang til blomsterbørns børnebørn

I 1968 gjorde unge gjorde oprør mod forstokkede samfundsforhold. Men hvad bør unge gøre oprør mod nu, 50 år senere? I stedet for en klassisk historiedækning bad Kristeligt Dagblad 10 unge fra alle grene af dagens Danmark om deres bud. Svarene samlede avisen i en oprørssang, skrevet, komponeret og indspillet af Kristeligt Dagblads journalister i et hjemmestykket studie i et kollektiv på bedste amatøragtige 1968-manér. Sangen blev spillet i radioen. Historien blev delt af en bred, ung målgruppe, avisen normalt ikke rammer. Kløvedal’ernes legendariske kollektiv Maos Lysts hyrede bandet til at opføre sangen til kollektivets 50 års jubilæum. Og redaktionen bag debatterede ungdomskultur med Twerk Queen og DSU-formanden i P1. Én af de 10 unge er valgt til EP, og to til Folketinget, hvor den ene nu er formand for et parti.

Af Morten Mikkelsen, Stinne Andreasen, Mikkel Møller Jørgensen, Rasmus Fahrendorff, Amalie Pil Sørensen, Julie Greve Bentsen, Evander Pedersen, Mikkel Poulsen og Benjamin Krasnik

Jurys begrundelse: ”Kristeligt Dagblad har modigt valgt 70’ernes oprørssang som format til deres tema om... ja, oprør. Det fungerer at trække tråde helt tilbage til den gamle hippiekultur, der gjorde oprør med sang og ansigtsmaling. Man forstår temaet med det samme, og de små videoklip får en fornem kontekst. Kristeligt Dagblad unplugged er et modigt og meget anderledes artikelformat, der fortjener sølv.”

Hvad skal der ske, når du dør?

76 procent af danskerne har ikke taget stilling til deres egen begravelse, og endnu færre har talt med deres pårørende om deres ønsker. Det nyskabende, digitale koncept ”Hvad skal der ske, når du dør?” forsøger at gøre den samtale en smule nemmere. Brugeren bliver stillet over for alle de praktiske spørgsmål, der knytter sig til en begravelse/bisættelse, og ender ud med et printbart stykke papir med ønskerne. Alle svar gemmes i en (GDPR-compliable) database, som med tiden desuden vil give en unik indsigt i danskernes begravelsesvaner. Ideen giver et godt bud på, hvordan brugerdrevet digital journalistik på én gang kan gøres brugervenligt, oplysende og samle data for fremtiden.

Af Kitte Fabricius, Mikkel Møller Jørgensen og Rasmus Fahrendorff

Jurys begrundelse: ”Digital news you can use. Her er tale om en god idé, der er forløst med en simpel opbygning uden fancy features, men til gengæld med nok informationer til, at du som bruger tvinges til at reflektere og træffe valg, som i sidste ende udmønter sig i et ganske brugbart slutprodukt. Digital formidling i al sin enkelthed.”

E-aviser på avisløse dage

Hvad gør en avis som Kristeligt Dagblad for at fastholde den digitale aktivitet på de søn- og helligdage, hvor avisen ellers ikke udkommer? Med afsæt i brugernes lyst til at læse afsluttede pakker af information, samler man det bedste fra avisens arkiver, udvælger de emner, som optager avisens læsere fra søskende over tilgivelse til sorg og håb og pakker det hele i et nydesignet digitalt produkt, som lægger op til fordybelse og eftertanke. Et redaktionelt koncept, der forener den troværdige og dybdegående journalistik med de digitale værktøjer og platforme, som redaktionen de seneste år har udviklet med stor succes. Resultatet er blevet et kommercielt afgørende produkt, der i påsken 2018 med den digitale særudgave om venskaber endda har opnået af blive mere læst end den normale e-avis.

Af Joanna Vallentin, Ole Munk, Anne-Sofie Christensen og Johanne Luplau Schnefeld

Jurys begrundelse: ”Med tematiske e-aviser på avisløse dage udnytter Kristeligt Dagblad et digitalt greb og giver et meget fornuftigt bud på at nå læserne uden for åbningstid. Kristeligt Dagblad har udnyttet deres evne til at lave temaer til at løse en kalenderudfordring. Det fungerer, fordi indholdet er komponeret på sine egne præmisser til platformen - ikke som digital vikar. Resultatet bør kunne inspirere andre, derfor sølv.”