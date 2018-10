Lad den litterære uhygge krybe frem i efterårsferien

De lyse aftener er forbi. Bagsiden har udvalgt en række dystre klassikere til de mørke aftener i ferietiden

Mørke aftener og efterårsferie kalder på en god lænestol, et tæppe og en stak gode bøger, der passer til årstiden. Og hvorfor ikke benytte sig af litteraturhistoriens dystre klassikere, der altid ligger og venter.

Selvom nogle af bøgerne er skrevet for 200 år siden, kan de stadig forhøje pulsen og sætte gang i ubehagelige forestillinger. For det vrimler med dobbeltgængere, oprørske enspændere og person-spaltninger i de klassiske litterære gysere. Den menneskelige fornuft kommer til kort, virkelighed bliver til mareridt og idyl til kaos.

Sæt telefonen på flyfunktion, tænd stearinlysene og lad den litterære uhygge krybe frem fra disse udvalgte klassikere.

”Hjertet, der sladrede” af Edgar Allan Poe (1843)

Fortælleren bor i et stort hus sammen med en gammel mand med et blegt gribbe- agtigt øje, der driver fortælleren til vanvid. Han forklarer, at han lider af et meget overfølsomt nervesystem, men hvad er sket i det store hus, og hvorfor har han så travlt med at fortælle, at han ikke er gal?

”Frankenstein” af Mary Shelly (1818)

Det lykkes videnskabsmanden Victor Frankenstein at sætte legemsdele fra døde mennesker sammen i sit laboratorium og sætte liv i dem. Han døber sin skabning Adam, men skræmmes hurtigt over, hvad han har skabt. Adam bliver tvunget til at flygte og må leve en tilværelse som udstødt og ensom vanskabning.

”Kældermennesket” af Fjodor Dostojevskij (1864)

Fortælleren i ”Kældermennesket” er en patetisk, selvoptaget excentriker, der væmmes ved menneskene og deres naive tro på fornuften, fremskridtet og det gode. Derfor har han isoleret sig i en kælder for at dyrke sin egen elendighed. Han indleder romanen med at erklære: ”Jeg er et sygt menneske… Jeg er et ondskabsfuldt menneske. Et utiltalende menneske”, og sådan fortsætter hans rablende monolog.