Læser: Vores juletradition begyndte allerede om sommeren

Mens de fleste forbinder juletraditioner med december måned, begyndte juletraditionerne i Gudrun Sørensens barndomshjem allerede om sommeren. For midt i august fældede familien et helt særligt juletræ. Gudrun Sørensen skriver til Kristeligt Dagblad, som har opfordret læserne til at dele historier om særlige juletraditioner:

"I efteråret 1939 rejste min kusine [født 1919] med færge til Egedsminde i Diskobugten i Grønland, hvor hun skulle giftes med sin forlovede. Krigen kom, og den eneste kontakt, vi havde med hende, var et telegram og af og til et luftpostbrev. Efter krigen var det muligt at sende brev og pakker til Scoresbysund (Ittoqqortoormiit) i Østgrønland, hvor familien nu var flyttet til," skriver Gudrun Sørensen og fortsætter:

"Jeg er vokset op på en gård, hvor vi også havde en del skov. Da det nu var blevet muligt at sende pakker til Grønland, gik vi i august ud i skoven og fældede et grantræ. Inden det blev snøret sammen, blev der stoppet enebær og kristtjørngrene ind i grantræet. Det foregik ofte en varm sommerdag, og vi hoppede i søen efter opgaven. På den lokale jernbanestation blev træet sendt med tog videre mod Scoresbysund."

Med årets sidste skib ankom træet til Grønland, fortæller hun videre. Her blev det begravet i en stor snedrive bag kirken i Scoresbysund. En lang stang, der blev stukket i jorden, markerede, at her var juletræet begravet.

"Lillejuleaften blev det gravet ud og pyntet med masser af julepynt, og byens børn blev invitere til salmer, sange og godteposer. Det var hyggeligt og festligt med de festklædte børn — drengene i hvide anorakker, pigerne mest i farvestrålende kjoler," skriver hun og fortsætter:

"Juleaften var træet mindst lige så dejligt, når familien holdt deres egen jul — men — 1. juledag var der ingen nåle på træet, meldte min kusine. Den tradition levede i 10 år."