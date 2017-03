Læserne svarer: Dette er meningen med livet

Kan livets mening beskrives med tre (og kun tre) sætninger? Den udfordring har Kristeligt Dagblad givet avisens læsere. Her følger et udpluk

Hvad er meningen med livet? Og kan meningen beskrives med bare tre sætninger?

Denne udfordring har Kristeligt Dagblad stillet avisens læsere.



Over 200 mennesker har i skrivende stund svaret, og budene spænder fra "at læse en historie for sine oldebørn" og "at finde noget at grine af hver dag" til "gør altid dit bedste for at prøve at forstå andre" og "at forstå det kontinuum, man gennemgår fra ende til anden, mens man stadig har et anker i sig selv og gør en forskel i verden for andet og mere end sig selv."

Her følger et udpluk af læsernes svar









Vincent F. Hendricks, 47 år, København Ø



Hvis jeg vågner en morgen og ikke kan genkende mig selv i spejlet uafhængig af titler, udmærkelser, ordener, og hvad mit embede indgiver mig, så er der noget galt.



Og hvad galt vil være er, at jeg ikke længere vil vide, hvad og hvem jeg er.



Meningen med livet er at forstå det kontinuum, man gennemgår fra ende til anden, mens man stadig har et anker i sig selv og gør en forskel i verden for andet og mere end sig selv.





Birgit Bertung, 84 år, København NV



At læse en historie for sine oldebørn og gentage den, hvis man bliver bedt om det, giver livet mening.



At se alle mennesker som ligeværdige medmennesker er en del af livets mening.



At stræbe mod ”det sande”, ”det gode”: at blive ”den kærlige” er selve tilværelsens mening.





Jørn Bjerge, 76 år, Overlade



Accepter de vilkår, du har, og som du ikke kan ændre.



Fryd dig over livets under.



Det giver overskud til at overvinde din medfødte grådighed, så taknemligheden for de gratis glæder fremmes.





Mona Skipper Bolther, 34 år, Herning



At være noget for venner og familie.



At være taknemmelig for alt det jeg har, på trods af at livet slet ikke har budt på det, jeg drømte allermest om.



At finde noget at grine af hver eneste dag.





Svend Brinkmann, 41 år, Randers



Elsk nogen!



Håb på noget!



Forvent intet!









Eigil Holm, 84 år, Gedved



Livet er lige præcist, som du ser det.



Og meningen med det er den, som du gi’r det.



Bedre kan det vist ikke siges.

(Citat fra digt bragt i Politiken, 1972. Digter ukendt.)







Robert Mogensen, 70 år, Vang



At.



Stå.



Oprejst.











Bent Erik Mainz, 82 år, Kolding



Vi er skabt til en menneskelig prøve.



Meningen er, at vi skal gennemgå denne prøve.



Prøven skal så vise, var vi værdige til livets gave.







Kathrine Lilleør, 52 år, København K



”Således elskede Gud verden”, således elskede han dig og mig, at han sendte os sin søn for at fortælle, at selvom tvivl, frygt og sorg griber os, sejrer livet, lyset og glæden – altid!



Er det svært, finder du genvej til glæde ved at glemme dig selv i andre.



Så glæd dig – jeg siger atter: glæd dig!





Jesper Pøhler, 28 år, København N



Gør jævnligt en indsats for at glæde dig selv og andre.



Gør altid dit bedste for at prøve at forstå andre.



Vær åben over for nye indtryk og nysgerrig på verden.



