Landidyl og mormor-mode har fået en ny knopskydning

Hjemmestrik og hør bliver ved med at være et hit blandt unge. Men er er det i virkeligheden en form for eskapisme og romantisering af deres bedsteforældres tid?

Hjemmestrik, hjemmebag og hjemmesylt har været på mode, siden pandemien lukkede os inde for to år siden og blev en form for tryghed og tidsfordriv i en usikker tid. Samtidig talte tendensen ind i en form for klimabevidsthed og et ønske om at kigge vores forbrugsvaner efter i sømmene.

Moden er blevet kaldt cottagecore, oversat betyder det en slags hyrdestil, som stadig er meget populær. Seneste skud på modestammen er coastal grandmother (kystlig bedstemor), der ligesom forgængeren, cottagecore, er vundet frem på sociale medier og langsomt sivet ud i gadebilledet.