Lange næser og løgn og latin

Man må ikke lyve, lød det frem til anden halvdel af det 20. århundrede, hvor begrebet om den hvide løgn opstod

Italieneren Collodis historie fra 1880’erne om trædukken Pinocchio, der bliver en rigtig dreng, er en klassiker. Den rummer moral og en historie om kærlighed mellem far og søn. De fleste, der som jeg har læst den eller set Disney-versionen, husker, at man ikke må lyve. Lyver man, så vokser næsen! Man må ikke lyve!

I ældre nordisk folketro er der eksempler på, at det ikke var næsen, der voksede. Man fik derimod en hvid plet på sin fingernegl. Den blev også kaldt løgneplet. Så var der ikke brug for løgnedetektorer. Til gengæld var det ikke godt, hvis man af andre grunde havde hvide pletter på neglene eller en lang næse.

På et tidspunkt i anden halvdel af det 20. århundrede opstod der en undtagelse, nemlig begrebet om den hvide løgn, der også er det første emne i Kristeligt Dagblads nye lydserie ”Det Etiske Kompas”, man kan lytte til nu.

En hvid løgn defineres som en harmløs løgn. En ordbog citerer Alt for damerne fra 1989: ”Den lille hvide løgn, der er sagt af høflighed, er en tilladelig form for dobbeltmoral eller hykleri.” Høflighed sættes over ærlighed og sandhed. Man må vel egentlig spørge, om sandhed kan gradbøjes?