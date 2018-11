Markedets mærkelige fisk

Et levn fra middelalderens køkken bliver stadig anset for en delikatesse

Blandt alle de skønne madvarer, der kan få en nordbo til at svømme betaget rundt på et sydeuropæisk marked, ligger der også altid en kedelig, sær og lidet appetitvækkende stak mellem bunkerne af friske skaldyr og andet godt fra havet.

Det er klipfisk, en stiv torsk, der er saltet godt ind. Mens de gik af mode hos os for længe siden, er sydlændingene blevet ved med at importere og spise dem i store mængder, selvom der er et køleskab i ethvert spansk og italiensk hjem. Et levn fra middelalderen, som stadig anses for en delikatesse.

Det handler selvfølgelig om traditioner, men også om smag. For med kærlig omsorg undergår klipfisken en forvandling og kan blive en lækker og anderledes oplevelse. Portugiserne bruger den i en stuvning, bacalhoada. Catalanerne har salaten esqueixada, hvor de helt enkelt plukker fisken i små stykker og blander den med hakkede løg, oliven og tomat, og det er et godt sted at begynde. Så kan man arbejde sig videre rundt langs middelhavskysten til en fransk mos, brandade, og den italienske baccalà in umido, i sovs med kartofler. Den kan bruges på utallige måder, og det bliver den, selvom mange opskrifter kan ligne hinanden lidt på tværs af havet.