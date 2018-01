Mellem objekt og flade

I samarbejde med kunstneren Thomas Lindvig tilbyder Kristeligt Dagblad eksklusivt to smukke kunsttryk signeret og nummereret af kunstneren. Kunstkritiker Lisbeth Bonde introducerer værker og kunstner

I disse år er alt tilladt i samtidskunsten. Alle medier, materialer og motiver står til rådighed for kunstnerne. Tidligere skulle man helst være avantgarde og leve op til modetendenser, ismer og skoler i kunsten. I dag er avantgarden død, og der er frit valg på alle hylder. Kunstnerne kan desuden citere fra kunsthistorien tilbage i tiden og ”sample” elementer fra den store ”billedbank”, fra hulemalerierne og frem. De kan også udfordre sig selv ved at stille spørgsmål ved, hvad et billede egentlig er, og hvordan man kan forny den lange tradition. Anything goes, når blot resultatet er originalt, skarpt og interessant.