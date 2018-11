Menigheden trådte til, da præstens violin blev stjålet

Nu er der atter violinklang i den danske kirke i London. Menigheden samlede ind for at erstatte præstens stjålne instrument

”Den tyveknægt snapped præstens fiol fra væg.”

Sådan lyder en lettere omskrivning af Holger Drachmanns gamle vise, og det var den danske præst i London, Flemming Kloster Poulsen, der blev bestjålet.

Han optræder ofte ved arrangementer med sin kære violin, og sidste gang var sankthansaften, hvor han spillede for til Drachmanns ”Midsommervisen”.

Men samme nat var der indbrud i præsteboligen, hvor violinen forsvandt sammen nogle andre småting. Men særligt tabet af violinen gjorde ondt.

”Da jeg var 13 år, besøgte jeg mine bedsteforældre en dag ind under jul, og min bedstefar tog sin gamle violin frem, åbnede kassen og spurgte, om jeg gerne ville have den. Det var fem måneder, før han døde, og det var en violin, som han havde købt, da han var en ung mand, og som han havde spillet på hele sit liv,” fortæller Flemming Kloster Poulsen.

Han begyndte for alvor at spille, da han kom på universitetet i Aarhus og kom med i en folkemusikgruppe. Siden har han spillet mest for sjov til folkedans og fællessang, hvilket også kirkegængerne i London har oplevet.