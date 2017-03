Meningen med livet i tre sætninger

Kristeligt Dagblad opfordrer læserne til at forklare meningen med livet i bare tre sætninger og indsende deres bud til avisen. Læs her hvordan du gør

"Meningen med livet er at forstå det kontinuum, man gennemgår fra ende til anden, mens man stadig har et anker i sig selv og gør en forskel i verden for andet og mere end sig selv."



Sådan lød det blandt andet fra filosof Vincent Hendricks, da han blev bedt om at forklare livets mening i bare tre sætninger.

Et af sognepræst Kathrine Lilleørs bud er: "Er det svært, finder du genvej til glæde ved at glemme dig selv i andre."



Kristeligt Dagblad vil også meget gerne høre læsernes bud på meningen med livet.

Sådan gør du

De tre sætninger om livets mening skal enten indsendes i en mail eller på Facebook.



Mail



Mail sendes til mailadressen bagsiden@k.dk.



Her skal du også oplyse navn, alder og hvor i Danmark, du bor, samt vedhæfte et portrætbillede, som vi må bruge vederlagsfrit.



Facebook



Du kan også sende dit svar i en kommentar på et af vores opslag om initiativet på Facebook. Her skal du oplyse navn, alder og bopæl samt give os tilladelse til at bruge dit profilbillede vederlagsfrit eller sende et andet billede i en besked på Facebook.