Michael møder patienterne, når de er helt ude på kanten

Portør Michael Morsø ved sjældent, hvilket syn der møder ham, når han tager imod en patient på Rigshospitalets helikopterlandingsplads. Det er hans job at sørge for, at patienten kommer hurtigt ned til behandling

Hvordan vil du beskrive en typisk arbejdsdag som portør?

Som det første logger jeg på min telefon, hvor alle vores ture kommer ind, og så tager jeg dem ellers fra en ende af. Det kan være kørsel med patienter fra a til b, eller det kan være, at jeg skal hjælpe en patient, der er faldet på gulvet. I min afdeling tager vi os desuden af akutopgaver som traumekald, hjertestopkald og helikopterkald.

I den forbindelse sørger jeg også for sikkerheden på helikopterlandingspladsen, da jeg har en mini-røgdykkeruddannelse og i tilfælde af ulykke skal slukke og redde helikopterpersonale og patient. Og så tager jeg imod de værst tilredte patienter, som bliver fløjet hertil. Når folk spørger, hvad det er for nogle patienter, vi håndterer, plejer jeg altid at sige, at det er alt det, man kan læse om i avisen. Skyderier, bilulykker og folk, der ved uheld eller med overlæg falder fra 3. sal eller højere.

Hvad gør du, når du får et helikopterkald?

Telefonen bipper meget højt, så jeg skynder mig at afslutte den tur, jeg er i gang med. Så sætter jeg mig ind i, hvad kaldet går ud på og tager elevatoren op til helikopterplatformen. Jeg klæder om til sikkerhedsudstyr og går alle rutinerne igennem. Jeg tjekker platformen af og aflæser vindmåleren, og så har vi en vagt siddende nede på jorden, som jeg ringer til. Jeg fortæller ham om vind og vejrforhold og tekniske detaljer på platformen, og så kalder helikopteren til ham. På den måde krydstjekker vi med hinanden, at alt er i orden. Helikoptermandskabet skal jo vide, hvordan vejret er heroppe, og om vi er klar til at modtage patienten.

Imens forbereder jeg mig også mentalt. Når de kommer med helikopteren, så ved man godt, at det ikke handler om en flækket storetånegl. Så det er meget godt at være lidt forberedt på det, der venter – specielt hvis det er meget voldsomt, eller hvis det drejer sig om et barn. Jeg har 25-årsjubilæum næste år, så du kan næsten ikke vise mig en måde, et menneske ikke er gået i stykker på, hvor grotesk det end måtte lyde. Alligevel er der bare nogle patienter, der rører en hver gang. Specielt børn.